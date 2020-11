DNB Markets anbefaler kjøp etter torsdagens tall

Torsdag presenterte Fjordkraft Holding sine tredjekvartalstall. Selskapet oppnådde bruttoinntekter på 589 millioner kroner, ned fra 1,1 milliarder i samme periode i fjor. Nedgangen forklares med lavere spotpriser på strøm i perioden. Rapportert driftsresultat ble løftet fra 42,5 til 56,6 millioner.

Nå oppgraderer DNB Markets anbefalingen på Fjordkraft til kjøp og gjentar kursmålet på 95 kroner.

«Vi finner aksjen mer attraktiv med et kursfall på 15 prosent seneste måned tross noe positive estimatrevideringer og hva vi mener er bedrede langsiktige vekstutsikter etter SNG-oppkjøpet», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

29. oktober ble det kjent at Fjordkraft kjøper Switch Nordic Green (SNG), og utvider dermed virksomheten til resten av Skandinavia. Den nøyaktige prisen på transaksjonen er fortsatt ikke kjent, men Fjordkraft opplyste i en børsmelding at den vil ligge rundt SNGs markedsverdi (enterprise value) på 375 millioner kroner. Oppkjøpet forventes å finansieres gjennom gjeld og tilgjengelig cash.

Fredag omsettes Fjordkraft-aksjen for 83,80 kroner, opp 7,2 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nærmere 9,6 milliarder kroner.