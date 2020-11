Trøbbel i paradis for Quantafuel – kostnadene stiger med 79 mill.

Quantafuel har opplevd enorm vekst på børs det siste halve året. Hittil i år er aksjen opp over 170 prosent, men etter fredagens kvartalsrapport har stemningen surnet på børs.

Aksjen er i skrivende stund ned til 45,75 kroner. I går ble aksjen omsatt for så høyt som 54,90 kroner.

Grunnen til den nedadgående trenden er at selskapet gikk med dundrende underskudd i tredje kvartal. Resultatet påvirkes negativt av rentekostnader knyttet til lån, leie av eiendom, i tillegg til et konvertibelt lån fra BASF.

Det viser seg også at fabrikken i Danmark produserer for mye «non-condensable gas» (NCG) på anlegget deres i Skive. Ifølge presentasjonen produseres gassen som følge av høy temperatur i reaktorene og lav mating av plast inn i fabrikken.

Quantafuel skriver at «produksjonen av NCG i begynnelsen var opp mot 80 prosent, men gradvis har blitt redusert til nærmere 40 prosent etter implementering av flere endringer i oppstartsprosedyren». Det har også blitt innført tiltak mot å kjøle ned deler reaktoren.

Utfordringen med for høy produksjon av NCG, samt forlenget periode med ansatte, konsulenter og leverandører ved anlegget, fører til at selskapet oppjusterer deres estimater for kostnaden med 33 millioner kroner.

Kostnadsøkning

Plastgjenvinningsselskapet opplyser at det i tillegg er planlagt prosjektmodifikasjoner som skal iverksettes den kommende tiden, med en kostnad på 45 millioner kroner.

Det presiseres at deler av modifikasjonene ikke er kritiske ved nåværende stadium, men at de vil sikre mer stabil produksjon. Enkelte av modifikasjonene er også på anbefaling fra danske myndigheter.

Dette gjør at total kostnadsramme for Skive-anlegget øker til 548 millioner kroner, fra tidligere annonsert 469 millioner kroner.

Quantafuel skriver at det ikke vil levere komplette driftsdata kontinuerlig, men at det planlegger å presentere deres neste operative oppdatering i desember.