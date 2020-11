Jon André Løkke, adm. direktør i Nel har i dag solgt 700.634 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 19.6486 kroner per aksje. Det opplyses i en børsmelding fredag.

Til sammen selger Løkke dermed aksjer for nesten 13,8 millioner kroner. Aksjene ble holdt både privat og gjennom Ludens AS, et selskap heleid av Løkke.

Etter transaksjonen eier Løkke 2.000.000 aksjer i Nel.