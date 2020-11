Equinor stokker om på strukturen og ledelsen

Equinor gjør endringer i den nye konsernstrukturen, som vil bestå av seks forretningsområder og fem enheter i konsernsenteret. Dagens organisasjonsstruktur vil gjelde inntil den nye strukturen etter planen trer i kraft innen 1. juni 2021, fremgår det av en børsmelding mandag morgen.

– Equinor er i utvikling som et bredt energiselskap. Endringene skal bidra til økt verdiskaping fra våre olje- og gassprosjekter i verdensklasse, lønnsom vekst innenfor fornybar energi og utvikling av lavkarbonløsninger, uttaler konsernsjef Anders Opedal i Equinor, i meldingen.

Nye forretningsområder

Leting og produksjon Norge (EPN) og Leting og produksjon internasjonalt (EPI) etableres som to nye forretningsområder.

Fornybar (REN) fortsetter som eget forretningsområde for å levere lønnsom vekst innenfor fornybar energi, men endrer navn fra Nye energiløsninger (NES). Fornybar energi etableres som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021.

Equinor etablerer Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) som eget forretningsområde, mens Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP) blir et mer fokusert forretningsområde, ifølge meldingen.

Konsernsenteret endres

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO) vil også omfatte enheter for strategi, fusjoner og oppkjøp og forretningsutvikling, mens sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU) opprettes som et nytt funksjonsområde.

Juridisk og etterlevelse (LEG), Kommunikasjon (COM) og Mennesker og organisasjon (PO) fortsetter som funksjonsområder.

Endringene som gjøres i konsernstrukturen skal bidra til kontinuerlig forbedring og redusere antall lederstillinger, men vil ikke i seg selv føre til nedbemanninger, fremgår det av meldingen.

Rokade i ledelsen

Equinors konsernledelse vil fra 1. juni 2021 bestå av:

Konsernsjef (CEO) Anders Opedal

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)

Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove

Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff

Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim

Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson

Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen

Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang

Konsernledelsen vil være basert i Norge og det vil være en overgangsperiode fra 1. januar til 1. juni. Les om alle ytterligere endringer i denne børsmeldingen.