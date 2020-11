Magnora-ledelsen hamstrer i eget selskap

KJØPES: Tre direktører i Magnora kjøper aksjer i selskapet etter at det ble kjent at de kjøper seg inn i det svenske solcelleteknologiselskapet Evolar.

Foto: Dreamstime

Tidligere mandag ble det gjort kjent at Magnora skal delta en en aksjeemisjon hos solcelleteknologiselskapet Evolar. En drøy time etter børsmeldingen kjøper ledelsen aksjer for over 700.000 kroner.

Foto: Privat

Erik Sneve, adm. direktør i Magnora, har kjøpt 25.000 aksjer i selskapet, til en snittkurs på 21,30 kroner pr. aksje. Det betyr at han har kjøpt aksjer for over en halv million kroner. Etter handelen sitter Sneve og nærstående familie på 630.000 aksjer i selskapet, noe som gir dem en eierandel på 1,2 prosent av selskapet.

Sneve har også 450.000 opsjoner i Magnora.

Direktører på aksjetokt

Sjefen for forretningsutvikling og strategi i Magnora, Theis Hanang Pedersen, kjøpte mandag 2.500 aksjer i selskapet. Det opplyses i en børsmelding.

Aksjene ble kjøpt til en kurs på 21,00 kroner pr. aksje, noe som innebærer at han kjøpte aksjer for litt over 50.000 kroner. Etter transaksjonen sitter Pedersen på 8.800 aksjer i Magnora, noe som tilsvarer en aksjeandel på 0,02 prosent. Pedersen har i tillegg 50.000 opsjoner i selskapet.

Investeringsdirektør Haakon Alfstad kjøpte mandag 5.000 aksjer i Magnora for litt over 100.000 kroner til sammen. Aksjene ble kjøpt til en snittpris på 20,975 kroner pr. aksje. Etter handelen sitter Alftad på 24.055 aksjer i selskapet, noe som tilsvarer 0,05 prosent av Magnora. Alfstad sitter i tillegg på 100.000 opsjoner i selskapet.

Bård Olsen, som er finansdirektør i Magnora, har kjøpt 1.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittspris på 21,20 kroner pr. aksje. Etter anskaffelsen sitter Olsen på 22.000 aksjer i Magnora, noe som gir han en eierandel på 0,04 prosent av selskapet. Også finansdirektøren sitter på 50.000 opsjoner i selskapet.