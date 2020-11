Kjell Inge Røkkes Aker Offshore Wind henter 300 millioner kroner i en emisjon.

Emisjonen er garantert av Aker, enten direkte eller via Aker Horizons. Dette er betinget av at eierandelen på 51 prosent i Aker Offshore Wind, via Aker Kværner Holding, Aker Horizons og Aker, opprettholdes.

Aker Offshore Wind har besluttet å utøve en opsjon til å øke eierandelen i Principle Power, og provenyet fra emisjonen skal brukes til dette.

– Vi har sett fremgang i prosjekter som WindFloat Atlantic og Kincardine, sier Astrid Skarheim Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind, i børsmeldingen og legger til:

– Med en operasjonell historie fra 2011, er Principle Power en ledende teknologiaktør i offshore flytende vindindustri, tilføyer hun.

Selskapet gjorde sin første investering i Principle Power i 2017. Meglerhusene Carnegie og SEB er engasjert som tilretteleggere i emisjonen.