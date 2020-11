Freyr med avtale om masseproduksjon av battericeller

Det norske batteriselskapet Freyr FREYR har i følge TDN direkt inngått en rammeavtale med 24M Technologies for lisensiering av 24M sin produksjonsprosess og teknologiplattform for litium-ion-battericeller.

Det betyr at Freyer nå skal utvikle, eie og drifte flere produksjonsanlegg for battericeller i Mo i Rana, basert på 24Ms proprietære halvfaste elektrodeplattform (SemiSolid). Dette åpner opp for plasseffektive, rimelige og modulære produksjonsprosesser og er viktig for at Freyr skal kunne levere kosntadseffektive, miljøvennlige og trygge battericeller.

– Vi er svært tilfreds med å offentliggjøre vårt første valg av teknologipartner på battericelleteknologi. 24Ms teknologiplattform representerer et grunnleggende redesign av tradisjonell LiB celleteknologi. Vår prosess med 24M har til nå stadfestet en teknologi som kan dokumentere en betydelig økning av energitettheten, samtidig som investeringene og driftskostnadene reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonelle LiB-løsninger på markedet i dag, sier administrerende direktør Tom Jensen i Freyr.