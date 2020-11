Danner ny havvindssatsing

Børsnoterte Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Renewables og kraftprodusenten Hafslund Eco har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av havvindsprosjekter, opplyses det i en melding.

Partene skal samarbeide om å søke konsesjoner for utvikling av havvind på norsk sokkel, og har allerede pekt ut Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen.

Regjeringen har tidligere i år besluttet at det på disse to områdene skal åpnes for søknader om konsesjoner for vindkraftsutbygging.

Utsira Nord ligger vest for Utsira og Haugalandet, nært land, mens Sørlige Nordsjø II ligger nær grensen mot Danmark sørøst i Nordsjøen. Det er anslått områdene legger til rette for 4.500 megawatt med vindkraft.

Det nye partnerskapet eies likt av Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco.

«Samlingen av Hafslund Ecos kompetanse og erfaring innen fornybar kraftproduksjon og infrastruktur med Fred. Olsen Renewables’ kompetanse og erfaring innen vindkraft og installasjoner til havs gir partnerskapet en unik mulighet til å bidra til å realisere en havvindsindustri i Norge», heter det i meldingen.