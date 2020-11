Panasonic, Equinor og Hydro snuser på en felles norsk batterivirksomhet

Teknologiselskapet Panasonic, energiselskapet Equinor og industrikonsernet Hydro har inngått en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet, fremgår det av en børsmelding onsdag.

Fram til sommeren 2021 skal selskapene samarbeide om å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, og modne prosjektbegrunnelsen for en grønn batterivirksomhet som skal ligge i Norge.

Selskapene ønsker å basere initiativet på Panasonics ledende teknologi, og satser på det europeiske markedet for elektriske kjøretøy og andre bruksområder.

De tre selskapene skal også undersøke muligheten for en integrert verdikjede for batterier og for samlokalisering av partnere i forsyningskjeden. Funnene fra denne første undersøkelsesfasen skal legge grunnlag for videre beslutninger.