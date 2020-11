BW Energy kom onsdag morgen med regnskapet for tredje kvartal, som viste høyere inntekter, men lavere resultat.

Finansdirektør Knut Sæthre i BW Energy sier til TDN Direkt at selskapet håper å komme i gang med konverteringen av den første av to nylig innkjøpte oppjekkbare rigger til våren.

De to jackupene er kjøpt av Tor Olav Trøims Borr Drilling . BW Energy har endret sitt konsept på Dussafu-lisensen og vil bruke to konverterte oppjekkbare rigger som offshoreinstallasjoner på lisensen.

Sæthre sier til TDN Direkt at ingeniørarbeid er igangsatt med hensyn til konverteringen av den første av disse to riggene, og at selskapet håper at selve konverteringen kan starte på vårparten neste år.

– Vi får håpe at coronaviruset har gått litt tilbake og vaksiner kan rulles ut. Da klarer vi fint å gjennomføre dette prosjektet, sier Sæthre til TDN Direkt.