Irettesetter Equinor

I et tilsyn som ble gjennomført i sommer, avdekket Petroleumstilsynet (Ptil) at det i deler av Equinor ikke sikres nødvendig tid til vernearbeid. Det ble også påvist mangelfull opplæring av verneombudene og sen involvering i saker av betydning for sikkerheten.

Equinor har nå fått frist til 4. desember for å legge fram en plan for å rette opp. Innen 1. mars neste år må tiltakene være gjennomført.

Ptil påpeker at Equinor de senere årene har gjennomført flere spareprogrammer. Dette kan ifølge tilsynet få konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø og påvirke evnen til å forebygge store ulykker.

