Oljeprisen stiger

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,68 prosent til 44,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 41,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,48 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisen steg rundt én prosent i gårsdagens handel.

«En grunn til oppgangen er at markedsaktørene antar at OPEC+ vil utsette sin planlagte produksjonsøkning på 2 millioner fat per dag fra januar. Beslutningen om dette vil trolig bli tatt på det kommende møtet 1. desember», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Ellers tynger stadig høyere smittetall og frykt for ytterligere nedstengninger i USA og Europa.

– Spredningen av coronaviruset, og nye restriksjoner i USA og andre deler av verden, har lagt en demper på sentimentet ettersom dette kan føre til lavere etterspørsel etter drivstoff, sier analysesjef Kazuhiko Saito i Fujitomi Co, ifølge TDN Direkt.

Tall fra EIA viste onsdag at amerikanske oljelagre steg med 768.000 fat. Det er en god del lavere enn APIs, som viste en lagerbygging på 4,2 millioner fat.

Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet en lagerbygging på 1,7 millioner fat.