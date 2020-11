Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det tilsvarer en oppjustering på 12 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene indikerer imidlertid en fortsatt betydelig nedgang fra 2020, hvor oljeinvesteringene er anslått til å ende på 182,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.

«Anslaget for 2021 er 9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i fjerde kvartal 2019. I forrige undersøkelse ble det antydet et fall på hele 14,6 prosent», skriver SSB.

Feltutbygging

Det er særlig investeringsanslagene til feltutbygging som øker kraftig. Disse blir nå oppgitt til 63,3 milliarder kroner, hele 27 prosent høyere enn anslått i forrige undersøkelse.

Ifølge SSB har det høyere anslaget sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Det kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2020 til 2021 på enkelte prosjekter, samt at en del investeringer som tidligere var planlagt utført i 2022 nå er blitt fremskyndet til 2021.

«De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt av Stortinget i juni i år gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021. Fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette», heter det.

Anslaget for leting og konseptstudier har økt med 20 prosent til 24,4 milliarder kroner fra forrige måling.