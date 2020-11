Oljedirektoratet: – Brønnen er klassifisert som tørr

Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelsene 609 og 1027, har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn om lag 30 kilometer øst for Johan Castberg-feltet, og om lag 12 kilometer øst for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden) og 230 kilometer nordvest for Hammerfest.

Ifølge Oljedirektoratet traff brønnen på et seks meter tykt sandsteinslag med dårlig reservoarkvalitet. Det var spor av petroleum. I sekundærmålet ble det ikke truffet på reservoarbergarter. Brønnen er klassifisert som tørr.

Havdypet er 370 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.