Langdryg emisjonsprosess for dansk Euronext Growth-kandidat

Det danske vindselskapet Ziton leverer torsdag ettermiddag resultater for tredje kvartal. I septemer startet selskapet jakten på om lag 1,1 milliarder kroner i forkant av en notering på Euronext Growth (tidligere Merkur Market, red.anm). En jakt som foreløpig ikke har båret frukter, til tross for at adm. direktør Thorsten Jalk sa til Finansavisen i september at han håpet det ville komme en avklaring i løpet av en måned.

I kvartalsrapporten nevnes ikke kapitalinnhentingen med ett ord.

– Vi har ikke noe nytt å melde der, det jobbes fortsatt med å finne en struktur på det, sier finansdirektør i Ziton Jens Michael Haurum til Finansavisen.

– Men det er fortsatt planen å noteres på Euronext Growth innen året er omme?

– Vi har ikke meddelt noe annet, så inntil vi gjør det er planen den samme, sier Haurum.

Ziton kan vise til et godt tredje kvartal med dobling av driftsinntekter fra 8,7 til 16,8 millioner euro, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet har gått fra -1,7 til 4,8 millioner euro, noe som tilsvarer fire ganger bedre driftsresultat, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt er fortsatt negativt, men nå går selskapet nesten i null.

Det danske selskapet har hovedkvarter i Horsens og drifter og eier fire fartøyer som leverer løsninger på service for offshore vindturbiner. I begynnelsen av inneværende kvartal ble ett av fartøyene satt i coronakarantene, dermed venter selskapet coronakostnader på om lag 2 millioner euro i fjerde kvartal.