Mange fornybare aksjer har virkelig fått medfart i 2020 og investorene har fått øynene opp for det grønne skiftet. Til tross for en pandemi som raser, stor usikkerhet og volatile børser, så har en rekke selskaper levert enorm avkastning så langt i år.

REC Silicon har steget 299,6 prosent, vindselskapet Magnora har lagt på seg 225,7 prosent, NEL er opp 164,9 prosent, Scatec har steget 101,5 prosent og Arendals Fossekompani er opp 82,4 prosent.

Flere nynoteringer har også generert svært god avkastning så langt i 2020. Quantafuel har steget 180,9 prosent, Ocean Sun OSUN-ME er opp 82,8 prosent, mens HydrogenPro og Everfuel EFUEL-ME har lagt på seg henholdsvis 47,9 og 48,0 prosent.

Røkkes nye grønne børsbabyer Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture har steget vanvittige 374,8 og 444,1 prosent fra den siste emisjonskursen før børsnotering.

Amerikansk bonanza

Det er ikke bare i Norge at de grønne selskapene har vekket interesse. I USA har investorene kastet penger på fornybare selskaper, spesielt etter at Joe Biden ble erklært som stormaktens nye president.

Biden har vært tydelig på at han ønsker et energiskifte i USA fra fossilt til fornybart. Et av tiltakene som ble trukket frem under valgkampen er at han vil investere 2 billioner dollar av offentlige midler for å adressere klimakrisen.

Budskapet er musikk i ørene for en rekke grønne amerikanske selskaper, som har fått enda mer vann på fornybarmølla. Her er åtte amerikanske selskaper som har mer enn doblet seg så langt i år:

Ballard Power Systems: 168,6 prosent

Bloom Energy: 150,2 prosent

Enphase Energy: 395,9 prosent

FuelCell Energy: 120,7 prosent

Plug Power: 670,9 prosent

SolarEdge Technologies: 171,3 prosent

SunPower: 324,9 prosent

Sunrun: 344,9 prosent