– Denne synes jeg er merkelig billig

«Hvorfor Jeg tror Cadeler vil bli en god investering. Stenger 12.00 i dag».

Slik rykket aksjestrateg Peter Hermanrud ut til SpareBank 1 Markets aksjekunder onsdag morgen i det som nærmest fremstår som en kontaktannonse.

Peter Hermanrud er enig i at fremgangsmåten er spesiell.

«Jeg gjør ikke slikt», bekrefter Hermanrud i en e-post til Finansavisen.

Så legger han til:

«Vi har som andre meglerhus innimellom hatt emisjoner som har gått tregt eller ikke blitt satt. Jeg har ikke sagt noe. Denne synes jeg faktisk er merkelig billig», skriver Hermanrud.

Sammenligner med rigg

Hermanrud har regnet seg frem til at riggsatsingen vil nedbetales på bare 2,5 år basert på forventede rater i 2022. Ifølge regnestykket vil riggene være nedbetalt til 94 millioner dollar allerede ved slutten av 2022. Det tilsvarer 36 prosent av historisk kost på 264 millioner dollar pr. rigg og 31 prosent av dagens nybyggpris på 300 millioner dollar.

Regnestykket hans baserer seg på at to rigger har en verdi på 308 millioner dollar i forbindelse med transaksjonen, og at forventet inntjening utgjør 92 millioner dollar gjennom 2021 og 2022.

MOT OSLO BØRS: Swire Blue Oceans vindturbininstallasjonsfartøy «Pacific Orca». Foto: Swire Blue Ocean

Hermanrud sammenligner havvindsatsing med riggeventyret tidlig på 2000-tallet. Han understreker at selv om Seadrill-aksjen til slutt gikk i Chapter 11 hadde investorene frem til det fått fem ganger innsatsen i form av utbetalt utbytte.

Noe av bakgrunnen var at mange riggeiere ikke ville bygge nybygg uten kontrakter, og at veksten i riggflåten startet tre år etter at mangel på rigger oppsto før riggratene gikk til himmels, hvilket varte i syv år. Hermanrud sammenligner dette med offshore vind i dag.

Prising 1,8-1,9 milliarder

Cadeler er havvindsatsingen til det Singapore-baserte konsernet Swire Pacific. DNB Markets og SpareBank 1 Markets er hyret inn til å ta selskapet direkte på Oslo Børs uten å gå veien om Euronext Growth (tidligere Merkur Market red. anm.).

I forbindelse med børsnoteringen vil Cadeler hente inntil 917 millioner kroner. Tegningskursen settes i et intervall mellom 23,50 og 24,70 kroner pr. aksje, noe som verdsetter Cadeler til mellom 1,83 og 1,93 milliarder.

En gruppe investorer vil tegne seg for rundt 643 millioner kroner i emisjonen. En av disse er BW Wind Services – et datterselskap av Helmut Sohmens BW Group. BW Wind Services vil tegne seg for 300 millioner.

Blant de andre investorene finnes Handelsbanken Fonder, DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Fjärde AP Fonden.

Installasjonsfartøyer

Cadeler blir en viktig tilbyder av installasjonsfartøyer som kan håndtere neste generasjons monsterturbiner.

Pr. i dag er det kun et fåtall fartøyer som kan transportere og installere disse på en effektiv måte, noe som skaper muligheter for aktører med kompetanse og kapital.

– Cadeler skal ekspandere og tilpasse seg for å holde tritt med de største turbinene i markedet, med ytterligere kapasitet for megaturbinene som kommer. Denne veksten krever betydelige investeringer og ventes å styrke selskapets ordrebok og operasjonelle fleksibilitet, uttalte Cadeler-sjef Mikkel Gleerup til Finansavisen for én måned siden.

Cadeler har foreløpig ikke gjort en endelig bestilling, men i midten av september varslet selskapet at det ville kontrahere et nybygg utviklet i samarbeid med GustoMSC.