Oljekjempen gjør gigantkutt

Brasilianske Petrobras har i en ny strategisk plan for årene 2021 til 2025 satt et investeringsbudsjett på 55 milliarder dollar, cirka 490 milliarder kroner.

Dette utgjør et kutt på hele 27 prosent fra i fjor, ifølge Reuters.

For ett år siden, og før coronapandemien, varslet Petrobras investeringer på 75,7 milliarder dollar i perioden 2021 til 2024. Det tilsvarer 670 milliarder kroner.

Minst 35 dollar fatet

Av budsjettet på 55 milliarder dollar skal 84 prosent, eller 46 milliarder dollar, brukes på leting og produksjon av olje og gass. I fjor var lete- og produksjonsbudsjettet 64 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Rundt 32 milliarder dollar skal gå til leting og produksjon i pre-salt-områdene utenfor Brasil, med fokus på dypt og ultradypt vann.

På grunn av kapitalmangel vil imidlertid kun prosjekter som håndterer en Brent-oljepris på 35 dollar pr. fat bli godkjent.

Brent-oljen står torsdag i rundt 48 dollar fatet, men var oppe i 71 dollar på det høyeste i år, i begynnelsen av januar.

Reduserer gjeld

I strategiplanen understreker selskapet også at å redusere gjeld og gearing fortsatt vil bli prioritert. Petrobras viser til at selskapet i perioden fra januar i fjor til september i år har klart å redusere gjelden med 31 milliarder dollar, til tross for coronapandemien og kraftig oljeprisfall.

Målet for 2021 er en gjeld på 67 milliarder dollar. Innen 2022 skal den reduseres til 60 milliarder.

Selskapet har også mer enn 50 eiendeler til salgs.

Ned i 2021, opp deretter

For perioden 2021 til 2025 estimerer Petrobras at produksjonen av olje og gass skal opp i 3,3 millioner fat pr. dag mot slutten av perioden, i 2024 og 2025. Neste års produksjon estimeres til 2,75 millioner fat pr. dag.

Inneværende års produksjon ventes til 2,84 millioner fat pr. dag.

Oljegiganten Petrobras er kontrollert av den brasilianske staten.