BofA sier kjøp til Nel - ser oppside på 30 prosent

Bank of America (BofA) har tatt opp dekning av Nel med kjøpsanbefaling, viser en fersk analyse. Kursmålet settes på 30 kroner. Det betyr at meglerhuset ser en oppside på drøyt 30 prosent fra torsdagens kurs. Nel er opp 3,61 prosent til 22,94 kroner. Aksjen er opp hele 166 prosent omtrent siden nyttår.

TDN Direkt meldte først om analysen. Finansavisen har også fått tilgang til denne.

BofA ser muligheter innenfor elektrolyse for Nel. Meglerhuset tror Nel vil være break even innen alkaliske virksomheten i 2024, og ser en positiv kontantstrøm det påfølgende året.

BofA trekker frem også ventet stor vekst i hydrogenmarkedet. Meglerhuset tror hydrogenproduksjon skal opp 13 gangeren innen 2050.

Den amerikanske banken skriver at Nel kanskje blir nødt til å finne en strategisk partner, for å komme i posisjon til å vinne de største kontraktene som ofte krever sterk balanse.

BofA anslår videre at Nel må ut på pengejakt og hente rundt 600-800 millioner kroner for at de skal få til full kapasitet på anlegget ved Herøya.