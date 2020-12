Cloudberry trekker seg fra oppkjøpsprosess

Cloudberry Clean Energy CLOUD-ME har de siste ukene deltatt i en strukturert salgsprosess for å potensielt anskaffe en nordisk uavhengig kraftprodusent. Selskapet har en streng policy med å ikke gå på akkord med avkastningskravene for produserende og utviklende eiendeler, og verdsettelsesgapet mellom partene i transaksjonen har blitt ansett som for stor, fremgår det av en børsmelding fredag.

Dermed har Cloudberry valgt å trekke seg fra transaksjonen.

Cloudberry har beholdt Carnegie, Pareto Securities og SEB for å etablere et forsikringssyndikat for egenkapitalfinansiering som kreves for transaksjonen. Gjennom å engasjere et utvalg eksisterende aksjonærer og nye investorer ble det med hell etablert et syndikat. Siden ikke transaksjonen realiseres, har dette nå bortfalt, fremgår det i meldingen.