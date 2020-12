Freyr skaffet enda en partner

Freyr har inngått en intensjonsavtale med japanske Itochu om levering av trygge, kostnadseffektive og miljøvennlige battericeller til en raskere utrulling av fornybare energiløsninger, opplyses det i en melding.

Avtalen innebærer felles kommersialisering av fornybare energiløsninger i EØS-området, der Freyr skal bidra med litiumionbattericeller fra fabrikken som er under oppføring i Mo i Rana, mens Itochu skal bistå med nødvendige materialer og produksjonsutstyr.

Itochu driver blant annet med salg av materialer til litiumionbatterier, produksjonsutstyr, energilagringssystemer samt relaterte programvare- og AI-løsninger.

Freyr-sjef Tom Jensen sier i en kommentar at Itochus portefølje med produkter og tjenester, inkludert programvaren og AI-løsningene for energilagringssystemer, «er av stor interesse» for selskapet.

I fredagens melding heter det at Itochu kan kjøpe større volumer fra Freyr og at Freyr kan kjøpe materialer og utstyr fra Itochu, med forbehold om at visse kostnadsmål oppnås. Det kan også bli aktuelt å utvide avtalen utover EØS.

– Med Itochu utvider vi vårt raskt voksende økosystem av verdensledende partnere, og vi øker hastigheten på vei mot vår ambisjon om å produsere verdens mest miljøvennlige og kostnadseffektive batterier, sier Jensen i meldingen.

Itochu er forøvrig aksjonær i 24M Technologies, som Freyr nylig inngikk en større rammeavtale med.

Freyr har også inngått intensjonsavtaler med Siemens for levering av battericeller, med Elkem for levering av batterimaterialer, og med Scatec så sent som denne uken for levering av battericeller til energilagringssystemer, samt innledet et samarbeid med den danske shippinggiganten Mærsk.