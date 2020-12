Fra minus til pluss - spår solid 2021

TALL: PetroNor legger frem tall for tredje kvartal.

TALL: PetroNor legger frem tall for tredje kvartal. Foto: NTB

PetroNor leverte lavere driftsinntekter i tredje kvartal, 20,4 millioner dollar, mot 28,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt snudde derimot fra minus 19,6 millioner dollar, til 4,9 millioner dollar i pluss.

Det positive resultatet skyldes i stor grad gode produksjonstall fra PNGF Sud i Kongo, som har produsert med en jevn hastighet på 22.957 bopd i de ni første månedene av 2020.

EBITDA endte på 24,3 millioner dollar i de ni første månedene i år. I tillegg ble selskapet tildelt en ny 30-årig gambisk A4-lisens som en del av forliksavtalen etter løsningen av en tidligere voldgift knyttet til A1- og A4-lisenser.

– Vi er glade for å levere solide resultater i tredje kvartal og våre eiendeler i Kongo fortsetter å danne grunnlaget for virksomheten vår. Kongo gir en jevn og robust kontantstrøm og vi ser frem til effekten av boreprogrammet som er planlagt til 2. kvartal neste år. En rekke viktige faktorer peker mot et aktivt år i 2021, uttaler adm. direktør Knut Søvold i en børsmelding.

Covid-19 presser frem starten på boreprogrammet ved PNGF Sud, som er planlagt å starte i 2021. Programmet forventes å øke bruttoproduksjonen til 25.000 bopd gjennom 2021.

Les hele kvartalsrapporten her.