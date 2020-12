Saga Pure vil hente frisk kapital i en ny emisjon.

Selskapet vil hente 54 millioner som skal styrke selskapets grønne investeringsmuligheter, i tillegg til å styrke selskapets kapital til generell administrasjon.

Tegningskursen er satt til 1,60 kroner per aksje, og aksjen endte mandag i 1,67 kroner.

Øystein Stray Spetalen har gjennom Tycoon Industrier tegnet seg for aksjer for rundt 10 millioner kroner og vil bli tildelt aksjer for hele beløpet.

Fearnley Securities er tilrettelegger i emisjonen.