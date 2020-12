Aker Carbon Capture signerer samarbeidsavtale

Aker Carbon Capture og MAN Energy Solutions har signert en samarbeidsavtale for å utvikle teknologiske og energieffektive komprimeringsløsninger for karbonfangst og -lagrings (CCS) applikasjoner med varmegjenvinning, fremgår det av en børsmelding onsdag.

Samarbeidet bygger på MANs erfaring innen kompressorteknologi, integrasjonen av systemkomponenter og deres design og levering. Aker Carbon Capture skal bidra med proprietære amineteknologi og effektive prosessdesign innen karbonfangst.

Med CCS komprimeres CO2 før den blir flytende og transportert til et permanent lagringssted. Overføring av varme er nøkkelen for anleggene som fanger CO2, for å forbedrede det totale strømforbruket.

MAN Energy Solutions er i stand til å gjenvinne varme fra kompresjonssystemene, og dampen som genereres vil dekke nesten 50 prosent av kraftbehovet til Aker Carbon Captures fangstanlegg.

Avtalen går over syv år og danner grunnlaget for prosjektleveranser til karbonfangstanlegg. Løsningene vil være anvendbare for store anlegg, for eksempel Heidelberg Cement Norcem sementfabrikk i Brevik, hvor Aker Carbon Capture skal levere et karbonfangstanlegg.