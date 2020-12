Oljeprisen stiger på positive Opec-signaler

Oljeprisen stiger onsdag kveld. Ved 19-tiden er Brent-oljen opp 2,33 prosent til 48,34 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,35 prosent til 45,43 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 47,60 dollar per fat ved børsslutt i Oslo.

Som årsak til oppgangen peker flere medier på fremgang i samtalene mellom medlemmene i Opec+. Kartellet skulle i utgangspunktet avholde et møte i Wien tirsdag for å diskutere fremtidig oljeproduksjon, men dette ble utsatt til torsdag.

Opec+ har nå et produksjonskutt på 7,7 millioner fat om dagen, men dette var planlagt å bli redusert med to millioner fat per dag i januar. Det har vært ventet at Opec+ ville forlegne de nåværende produksjonskuttene lenger ut i 2021 på grunn av nye nedstengninger verden over.

Ifølge Marketwatch har det foregått samtaler mellom medlemmene onsdag.

- Stemningen virker å være mye mer diplomatisk og delegatene sier de er trygge på at en enighet vil bli nådd i morgen, skriver Amena Bakr i Energy Intelligence på Twitter, ifølge Marketwatch.

- Det ser ut som at forhandlingene går fremover, som er det markedet ser etter, sier John Kilduff i Again Capital LLC til Reuters.

Tariq Zahir i Tyche Capital Advisors sier han venter at Opec+ vil forlenge produksjonskuttene med tre måneder. Dersom dette ikke skjer, tror han oljeprisen kan falle kraftig, ifølge Marketwatch.