Fearnley tar opp dekning på Nel – anbefaler selg og ser 20 prosents nedside

Fearnley Securities tar opp dekning på Nel med en salgsanbefaling og kursmål 19 kroner, ifølge TDN Direkt.

Fearnley Securities påpeker at det er «vanskelig å ikke bli entusiastisk til Nel, men mener kursutviklingen gjør selskapet dyrt på de fleste verdsettelsesberegninger».

Videre ser meglerhuset mulig motvind fra markedsandeler og marginer på lang sikt, og sammenlignet hydrogenmarkedet med solarmarkedet.

Fearnley ser også et mulig behov for en strategisk partner for å vinne større prosjekter, og med begrenset tilgang til gjeldsmarkedene, vil organisk vekst gi behov for ny egenkapital.

Nel-aksjen har vært svært volatil de siste månedene, og har bare klatret 2 prosent i samme periode. Siste uke er aksjen opp 4,3 prosent etter den fikk seg en knekk da partneren Nikola slapp nyheten om en skuffende GM-avtale.