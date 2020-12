Oljeprisen stiger etter Opec-enighet

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,64 prosent til 49,62 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,63 prosent til 46,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oljeprisen stiger etter at Opec+ torsdag kom til enighet om en økning i oljeproduksjonen fra januar med 500.000 fat pr. dag.

Det betyr at organisasjonen vil gå over til å kutte produksjonen med 7,2 millioner fat per dag, eller 7 prosent av den globale etterspørselen fra januar, sammenlignet med nåværende kutt på 7,7 millioner fat per dag.

– Denne avtalen var et kompromiss designet for å samle medlemmene, som står overfor ulike økonomiske situasjoner og har motstridende agendaer, sier adm. direktør i Vanda Insights, Vandana Hari, ifølge TDN Direkt.

Wood Mackenzie-direktør Ann-Louise Hittle mener ifølge nyhetsbyrået at kompromisset gjenspeiler beslutningen om å unngå priskrigen markedet var vitne til i oljemarkedet i mars og april i år, der Saudi-Arabia og Russland var sentrale aktører.

Hvis Opec+ øker produksjonen med 0,5 millioner fat pr dag i januar, februar og mars, vil det ifølge Hittle føre til et overtilbud på 1,6 millioner fat pr dag i første kvartal 2021.

Wood Mackenzie anslår ifølge TDN Direkt et gulv for Brent-prisen nær 40 dollar fatet i januar, mens snittprisen anslår analysebyrået til å bli minst 45 dollar fatet for måneden, basert på torsdagens avtale.