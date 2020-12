Equinor selger andeler i to havvindprosjekter

Equinor har inngått en avtale med Eni om salg av 10 prosent eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A og B i Storbritannia for 202,5 millioner britiske pund, fremgår det av en pressemelding fra Equinor fredag.

Eni har også inngått en avtale, på samme vilkår, om kjøp av 10 prosent i Dogger Bank A & B fra prosjektpartner SSE. Når transaksjonen er fullført, vil ny aksjonærfordeling i Dogger Bank A (1,2 GW) og Dogger Bank B (1,2 GW) være SSE (40 prosent), Equinor (40 prosent) og Eni (20 prosent).

Avtalen gjelder med virkning fra ferdigstillelse av prosjektfinansieringen (25. november). Prisen på rundt 202,5 millioner britiske pund er betaling til Equinor for 10 prosent eierandel i både Dogger Bank A og Dogger Bank B. Equinors aksjonærlån frem til i dag på omlag 185 millioner britiske pund ble tilbakebetalt i etterkant av prosjektfinansieringen.

Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

– Dette er vår tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. Salget er i tråd med strategien vår. Vi sikrer tidlig tilgang i stor skala til attraktive områder, og utnytter deretter vår teknologi og erfaring for å modne frem prosjektene og redusere risiko, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Equinor og SSE Renewables sikret havvindkontrakter på 3,6 GW for Dogger Banks tre faser, Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C, i britiske myndigheters Contract for Difference-auksjoner i 2019.