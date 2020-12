Freyr styrker forholdet til japanere

STYRKER SAMARBEIDET: Freyr og Sumisho Metalex. Her en illustrasjon av Freyrs planlagte fabrikk i Mo i Rana.

OTC-noterte Freyr og Sumisho Metalex (SMX) har utvidet sitt eksisterende samarbeid til å omfatte en tjenesteavtale der japanske Sumisho Metalex skal støtte Freyr med å identifisere og kvalifisere potensielle japanske leverandører av batteriteknologi, opplyses det i en melding.

Samtidig er partene enige om at Sumisho Metalex kan investere i Freyr.

I henhold til et planlagt tegningsrettsprogram vil Sumisho yte tjenester og kompetanse med andeler i Freyr som motytelse.

Partene etablerte sitt opprinnelige partnerskap i fjor, med fokus på identifisering av asiatiske teknologipartnere for Freyr.

– En glede

– Det er en glede for SMX å ha formalisert avtaler for å styrke forretningssamarbeidet med Freyr. Den europeiske batteribransjen vokser raskt, og SMX er i en posisjon til å støtte Freyr i å bidra til et karbonnøytralt samfunn, sier Sumisho Metalex-sjef Yoshimitsu Matsuda i meldingen.

Freyr har planer om en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana.

Går alt etter planen, vil installasjonen av en pilotlinje starte i løpet av andre halvår neste år, med produksjonsstart fra 2022. Deretter vil produksjonen økes på en modulær måte i takt med at selskapet får nye kunder.

Mange partnere

På veien mot batteriproduksjonen har Freyr etablert flere samarbeid den seneste tiden.

Nylig inngikk Freyr en intensjonsavtale med japanske Itochu om levering av trygge, kostnadseffektive og miljøvennlige battericeller til en raskere utrulling av fornybare energiløsninger.

Det er også inngått en større rammeavtale med 24M Technologies, som skal gi store besparelser i fabrikkbyggingen, samt intensjonsavtaler med Siemens for levering av battericeller , med Elkem for levering av batterimaterialer , og med Scatec for levering av battericeller til energilagringssystemer. Dessuten er det innledet et samarbeid med den danske shippinggiganten Mærsk.