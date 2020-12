– Investorer i Nel kommer til å følge nøye med

TRIGGER-EVENT: Analytikere mener mandagens Yara-seminar om ESG kan by på gode nyheter for hydrogenselskaper som Nel, ledet av Jon André Løkke.

Forventningene er høye til Yaras ESG-seminar førstkommende mandag, og analytikere venter seg ifølge TDN Direkt mer informasjon om overgangen til en høyere andel grønn ammoniakk.

Seminaret vurderes også som en trigger for hydrogenselskaper.

– Investorer i både Nel og Hydrogenpro kommer nok til å følge nøye med på Yaras investordag på mandag, sier Pareto Securities-analytiker Gard Aarvik.

ØYNER HYDROGENMULIGHETER: Analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities. Foto: Privat

Han viser overfor nyhetsbyrået til at gjødselindustrien, sammen med oljeraffineriene, er dagens største forbrukere av hydrogen. Som verdens største eksportør av ammoniakk fremstår Yara ifølge analytikeren en viktig referanse for fremtidens hydrogenproduksjon.

Et stort nok case?

Aarvik påpeker videre at begge de nevnte industriene i dag primært bruker grått hydrogen produsert av naturgass.

Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen ser ifølge TDN Direkt for seg at Yara vil tegne bildet av et vekstmarked for grønn ammoniakk, blant annet i shipping og mot grønne matvarer.

Carnegie-analytiker Morten Normann vil følge med på om Yara kan legge frem et case stort nok til å kunne «regnes hjem» på kapital- og driftsinvesteringer, samt antatt produktpremie.