– Spekulasjoner på tradingdeskene kan øke fremover

Torsdag ble OPEC+ enige om å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

Fredag omsettes et fat Nordsjøolje for 49,22 dollar, opp 0,8 prosent

Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy, mener den nye avtalen er ganske nær det markedet håpet på. Samtidig minner han, ifølge TDN Direkt, om at det skaper usikkerhet på mellomlang sikt for amerikanske skiferprodusenter og andre markedsaktører.

– Tradere har nå et noe uklart syn på retningen til Opec fremover, og spekulasjoner på tradingdesker om videre retning kan øke i fravær av en konkret plan, som kan føre til økt prisvolatilitet, sier han, ifølge oppdatering fra Rystad Energy.

Muligheten for en tredje bølge med coronavirussmitte kan også føre til problemer med å opprettholde dagens prisnivå.