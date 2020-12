Stø kurs oppover for oljeprisen

I skrivende stund ligger oljeprisen på tett oppunder 50 dollar per fat. Den seneste oppgangen er et resultat av at Opec+ landene omsider kom til enighet etter å ha utsatt beslutningen om produksjonsnivå fra tirsdag til torsdag.

Selv om landene ble enige om å øke produksjonen gradvis fra januar, reagerte oljeprisen positivt. Det er det flere årsaker til.

Forholdsvis moderat

For det første er produksjonsøkningen mindre enn markedet «fryktet». Utsettelsen av avgjørelsen kunne tyde på at partene slet med å komme til enighet, og med priskrigen som ble igangsatt i mars friskt i minne, visste ikke markedet hva de kunne forvente.

En gradvis produksjonsøkning på 500.000 fat i januar synes derfor forholdsvis moderat. Opec+ avgjørelsen sender også et signal til markedet om at man begynner å få mer positive fremtidsutsikter.

Sett i lys av pandemien kan 50 dollar per fat fremstå noe dyrt. Da pandemien stod på som verst i mars/april ble oljelagrene så fulle at man på et tidspunkt måtte betale penger for å kvitte seg med lettolje. Brent-oljen lå på under 20 dollar per fat.

Siden den gang har oljeprisen lagt på seg 150 prosent, uten at etterspørselen har vokst nevneverdig. Sammenligner man derimot med aksjemarkedet for øvrig, kan prisen fremstå ganske billig.

Koster å lagre

Oslo Børs er pluss/minus 0, mens hovedindeksen i USA faktisk er opp 12,5 prosent i samme periode. Dette tyder på at markedet i stor grad ser forbi pandemien.

Godkjenningen av Pfizer-vaksinen i Storbritannia og hastesøknaden fra Moderna er et frempek mot at vi har flere hundre millioner doser av vaksinen i omløp allerede i løpet av januar. Dette gir optimisme.

Til sammenligning er oljeprisen fortsatt ned 28 prosent så langt i år. Det samme gjelder Aker BP, mens Equinor på grunn av sin profil også innen fornybar energi kun er ned 18 prosent.

Det er naturlig at aksjemarkedet i større grad reflekterer fremtidsutsiktene enn spotprisen på olje. Selv om man har tro på vaksine og høyere oljepris i fremtiden koster det faktisk penger å lagre oljen man kjøper i dag. Den eneste kostnaden man har ved å sitte på en aksje er alternativkostnaden, altså risikofri rente/neddiskonteringsrenten, som for øyeblikket er null.

Ingen prisforskjell

Det som derimot synes å overraske en del tradere er at det ikke er noen forskjell i prisen på olje som leveres i dag og olje som leveres i fremtiden.

Olje med levering i desember 2021 får du faktisk billigere enn oljen du kjøper i dag. Dette stemmer ikke helt overens med analytikernes estimater om at flytrafikken sannsynligvis vil være mot mer normale nivåer i 2022.

Det er heller ikke gitt at oljeprisen stabiliserer seg på 60/70-dollar per fat når verden går tilbake til en normalsituasjon. Etterspørselen kan komme tilbake fortere enn man klarer å øke produksjonen, og da får vi et etterspørselsoverskudd. Rystad har tidligere indikert at denne ketchup-effekten kan gi oljepriser over 100 dollar per fat.