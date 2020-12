Equinor inn i Europas største prosjekt for grønn hydrogen

Equinor går inn i Europas største prosjekt for grønn hydrogen, NortH2-prosjektet i Nederland, ifølge en melding.

Prosjektet har som mål å produsere grønn hydrogen fra 4 gigawatt innen 2030, og 10 gigawatt innen 2040 ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

– Dette er et banebrytende prosjekt, hvor Equinor ser fram til å bidra. Prosjektet kan bli en viktig del av vårt arbeid med å bygge en konkurransedyktig posisjon innen hydrogen samt skape framtidig verdi og industrielle muligheter, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

En viktig del

Equinors mål er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og utviklingen av en lønnsom verdikjede innen lavkarbonløsninger for hydrogen vil være en viktig del av overgangen til et bredt energiselskap, mener Opedal.

– Hydrogen vil være viktig i arbeidet med avkarbonisering og netto nullutslipp, spesielt i sektorer der CO2-reduksjon ellers er vanskelig og strømforsyning ikke er et alternativ, sier han.

Prosjektet skal fullføre en forstudie i 2021, med mål om å starte prosjektering i andre halvdel av 2021.

NortH2 ble lansert i februar 2020, med Shell og Gasunie som industripartnere. Equinor og RWE er nye partnere inn i prosjektet.

– Må begynne nå

– NortH2 passer godt med Equinors erfaring og posisjon som en av verdens ledende havvindsoperatører, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Han påpeker at hydrogen vil være en sentral del av å skape konkurransedyktighet for fornybar energi gjennom økt verdi og ved å tilby markedsalternativer.

– Vi må begynne utviklingen av ren hydrogen i stor skala i dag for å møte målene fra Paris-avtalen, sier Eitrheim.