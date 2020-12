Jakter det magiske tallet der hydrogen erstatter diesel

Yara er med i et konsortium som tar sikte på å senke kostnaden på grønt hydrogen til under 2 dollar pr. kilogram, skriver Financial Times.

Foruten Yara består konsortiet av danske Ørsted, italienske Snam, spanske Iberdrola, Saudi-baserte ACWA Power, australske CWP Renewables og kinesiske Envision.

Grønt hydrogen koster i dag 3,5-8 dollar pr. kilogram, og for å komme seg ned til 2 dollar skal konsortiet ifølge avisen øke sin samlede produksjon til 25 gigawatt innen 2026, tilsvarende en økning på 50 ganger dagens nivåer.

En analyse fra Bloomberg New Energy Finance tidligere i år estimerer at prisen kan falle under 2 dollar pr kilogram innen 2030, men konsortiet håper altså å slå dette med fire år.

– Når du mater det magiske tallet på 2 dollar pr. kilogram inn i økonomiske modeller, begynner grønt hydrogen å erstatte diesel, sier konsernsjef Marco Alverà i Snam til Financial Times.