Markedsstrateg: – Det vil være positivt for oljeprisene

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,90 prosent til 48,18 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,81 prosent til 45,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Økende coronasmitte, samt fokus på forhandlinger mellom Republikanerne og Demokratene om flere amerikanske stimulipakker, er med på å tynge oljeprisen.

I USA har det de siste syv dagene vært et rekordhøyt snitt på 196.200 nye bekreftede smittetilfeller per dag. Det er 20 prosent høyere enn uken før.

– California, en av USAs stater med størst drivstoffetterspørsel, vil være nedstengt gjennom det som garantert vil være en vanskelig jul for oljemarkedene, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt.

Samtidig melder nyhetsbyrået at UOB-analytikere peker på at håpet for en ny stimulipakke i USA har dempet seg etter at det ikke har blitt gjort noen særlige fremskritt, og at lovgivere nå skal stemme over en «one-week stopgap» onsdag 9. desember for å nå fristen som satt til 11. desember.

– Dersom stimulansesamtalene fører frem, vil det være positivt for oljeprisene. Hvis ikke, så vil markedene fortsette å påvirkes av pandemien, sier senior markedsstrateg Pan Jingyi i IG Singapore, ifølge TDN Direkt.