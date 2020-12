Olje- og energidepartementet gir tommel opp for Hod-feltet

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingsplanen for Hod-feltet i Nordsjøen, etter at olje- og energiminister Tina Bru tirsdag leverte PUD for utbyggingen, ifølge en pressemelding fra departementet.

Hod er et av de første prosjektene som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som Stortinget vedtok i juni.

Utbyggingen gir aktivitet og arbeidsplasser til leverandørbedrifter landet rundt, og Aker BP AKERBP har allerede tildelt millionkontrakter til leverandørbedrifter i 23 kommuner i ni fylker.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Det vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land.