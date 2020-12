Venter større fall i den amerikanske oljeproduksjonen

Amerikanske energimyndigheter (EIA) venter nå at den amerikanske oljeproduksjonen vil falle med 910.000 fat per dag i 2020 til 11,34 millioner fat per dag, melder Reuters.

Tidligere var det ventet et fall på 860.000 fat per dag.

Den amerikanske oljeproduksjonen har falt i år ettersom coronaviruset har dempet den globale oljeetterspørselen, men produksjonen har tatt seg opp igjen fra bunnen i mai. Høyere oljepriser har nå fått produsenter til å ta flere rigger tilbake i drift.

Ifølge Baker Hughes riggtelling var det 246 oljerigger i drift i USA forrige uke, mens det på samme tidspunkt i fjor var 664 oljerigger i drift. På bunnen i august var det 172 oljerigger i drift.

Neste år venter EIA en produksjon på 11,1 millioner fat per dag.