Fearnley Securities tar opp dekning på Magnora-aksjen i en aksjeanalyse de titulerer «Tapping Pockets Others Can’t Find».

Meglerhuset anbefaler kjøp og setter kursmålet til 40 kroner. Det er 65 prosent høyere enn det aksjen sto i før handelen startet onsdag.

«Magnoras strategi posisjonerer selskapet til å kverne ut seriøse multipler på prosjekter. Dette potensialet er langt fra priset inn i aksjen», skriver Fearnley i analysen.

Skiftet fokus

Magnora solgte i 2018 sine olje- og gassvirksomhet til Sembcorp. Etter det har fokuset vært å skifte fra olje og gass og vende blikket mot fornybart – ESG.

Magnoras modell er basert på å gå tidlig inn i fornybar-prosjekter og deretter gå ut etter tillatelsene til å starte prosjektet er hentet inn, ifølge meglerhuset. Fearnley ser utviklingsutgifter på 3,5 millioner kroner for Vindr-prosjektene og 100-125.000 kroner/MW for andre vindprosjekter. Snittsalgspris er satt til 2 millioner kroner/MW.

Fearnley hevder at strategien har potensial til å levere 15 ganger pengene, med oppside i både salgspris og -kostnader.

Meglerhuset hever kursmålet til 40 kroner per aksje og legger følgende tall til grunn for konklusjonen: Vindr 18 kr per aksje, vindprosjekter 7 kr per aksje og Evolar 8 kr per aksje. I tillegg legger meglerhuset med en nåverdi (NPV) på lisensverdier på 5 kroner per aksje og rentebærende gjeld på 2 kroner.

«Klarkjøpsanbefaling og en Top Pick-rating er ilagt», konkluderer Fearnley.