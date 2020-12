Kragseth tar roret i Petoro

Kristin Kragseth er ansatt som ny administrerende direktør i Petoro, ifølge en melding.

– Vi er svært fornøyde med at Kristin Kragseth har takket ja til stillingen som Petoros nye administrerende direktør. Hun har de rette forutsetningene og kvalifikasjonene til å videreutvikle Petoro i en svært spennende, men også utfordrende tid, sier styreleder i Petoro, Gunn Wærsted.

Kragseth forlater Vår Energi når ny administrerende direktør for selskapet er på plass, senest 1. juni 2021.

Ser muligheter

– Det har vært et stort privilegium å være med og etablere den største uavhengige operatøren på norsk sokkel, sier Kragseth i en kommentar.

– Jeg er stolt av det vi har oppnådd de siste to årene. Vår Energi er nå en sterk organisasjon som vil fortsette å levere på våre ambisiøse vekstmål, med svært verdifulle eiendeler på alle deler av norsk sokkel.

Nå ser Kragseth muligheter i ny jobb.

– Petoro forvalter store verdier på vegne av det norske samfunnet, til fordel for oss alle, og er en av de største verdiskaperne i landet. Muligheten til å lede et selskap som Petoro får man kun en gang i livet. Stillingen representerer en unik anledning til å påvirke fremtiden til et så viktig selskap.

Jakter ny sjef

Styreleder i Vår Energi, Phil Hemmens, takker Kragseth for hennes innsats. Arbeidet med med å finne en erstatter er allerede i gang.

Kristin Kragseth ble utnevnt til administrerende direktør da Vår Energi ble etablert i 2018, gjennom fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources. I 2019 overtok Vår Energi ExxonMobils gjenværende eiendeler på norsk sokkel, noe som gjorde selskapet til den nest største operatøren i Norge.