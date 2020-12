Oljeprisen fortsetter oppgangen torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 3,12 prosent til 50,54 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 3,14 prosent til 47,11 dollar per fat.

Den kraftige oppgangen kommer til tross for at lagerbyggingen i USA var mye større enn ventet forrige uke. Amerikanske energimyndigheter meldte onsdag at oljelagrene steg med 15,2 millioner fat, mens det var ventet et lagertrekk på 1,4 millioner fat. Dette var den største lagerbyggingen siden 10. april.

Som årsak til oppgangen peker Reuters på håp om at nå som land begynner med vaksinering, vil oljeetterspørselen hente seg inn raskere.

- Det er ikke hver dag markedet ignorerer lagerbygging i USA. Raske vaksineringer øker håpet om at oljeetterspørselen vil hente seg inn raskere, og de nordamerikanske markedene er store konsumenter, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy, til Reuters.

Vaksinering kan starte så tidlig som den kommende helgen i USA, og et panel skal møtes torsdag for å diskutere om hvorvidt man bør anbefale en nød-autorisasjon av vaksinen fra Pfizer og Biontech. Canada har sagt at vaksinering kan starte neste uke.

Analytiker Vandana Hari mener det er flere negative aspekter i oljemarkedet og peker mot en forverret smittesituasjon i USA, en fastlåst situasjon i forhandlinger om krisepakker og en styrkelse av dollaren.

- Det ser ikke ut til at noen av disse er sterke nok til å motvirke det positive sentimentet som kommer på bakgrunn av vaksinene, sa Hari, ifølge TDN Direkt.