Agilyx skal samarbeide med oljekjempe

Agilyx skal samarbeide med ExxonMobil gjennom et nyopprettet joint venture, Cyclyx International. Samarbeidet har som mål å resirkulere store mengder plastavfall til petrokjemiske produkter, fremgår det av en børsmelding fredag.

Cyclyx satser på å utvikle systemer for å samle og sortere 300.000 tonn plastavfall pr. år innen 2025, og en ambisjon om å nå 3 millioner tonn internasjonal prosesseringskapasitet pr. år innen 2030.

ExxonMobil investerer 8 millioner dollar i Cyclyx for 25 prosent av aksjene. De to selskapene har også inngått en global råvareavtale der Cyclyx skal samarbeide med Exxon for å gjennomføre kjøp av plastavfall som oppfyller produktspesifikasjonene til produksjon. Agilyx vil dra nytte av en royalty på alt råstoff.