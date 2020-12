Spetalens Saga Pure med oppkjøp

Saga Pure har tegnet seg for 30 millioner kroner i en emisjon i Bergen Carbon Solutions. Selskapet jobber med å utvikle teknologi som skal konvertere CO2 til karbonnanofibre (CNF).

CNF brukes i mange sektorer som luftfart, bilindustrien, sport, elektronikk og bygg. Dagens globale marked for CNF er anslått til å være rundt 400 millioner dollar pr. år, men det forventes å øke med 10 prosent pr. år fremover, ifølge børsmeldingen. Bergen Carbons Solutions skal bruke pengene fra emisjonen til å styrke arbeidskapitalen og generelle bedriftsformål, blant annet.

Bjørn Simonsen, adm. direktør i Saga Pure, sier i børsmeldingen at han er fornøyd med å bli storaksjonær i BCS. Han sier de vil ha en aktiv eierrolle mens teknologien til Bergen Carbon Solutions skal skaleres opp for kommersiell drift.

– For vår del betyr det at vi får inn en solid aktør med kompetent kapital som vet hvordan man skal bygge industri. Vi har solide målsetninger for de neste årene og da er det viktig at man har de riktige eierne på plass, sier Jan B. Sagmo, adm. direktør i Bergen Carbon Solutions.