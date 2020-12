Genel Energy har fått en melding fra de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak (KRG) at månedlige «override»-betalinger fra Tawke-feltet, der DNO er operatør, vil gjenopptas fra januar 2021 med utbetaling i februar, melder TDN Direkt.

Genel vil motta 4,5 prosent av feltomsetningen, under forutsetning at dagens oljepris tilsvarer dette over fem millioner dollar pr. måned for Genel.