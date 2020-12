Ulstein får designkontrakt for skip til havvind

Designkontrakten som Ulstein Design & Solutions nå har fått er inngått med amerikanske Great Lakes Dredge & Dock (GLDD), og skipet blir det første USA-flaggede selvlossingsfartøyet for stein som støtter kravene i Jones Act.

Fartøyet skal primært betjene den økende etterspørselen i amerikansk havvind. Arbeidsoppgavene bil å legge et beskyttende lag med stein på fundamentene til havvindturbinene. Skipet har også et stort og forsterket akterdekk som gjør at det er svært fleksibelt for spesialiserte arbeidsoppdrag på havbunnen.

Designet vil bli utviklet av Ulsteins nederlandske designselskap, med bidrag på ingeniørarbeider fra Ulsteins selskaper i Norge og Polen.

– Vi er veldig stolte over at GLDD har gitt oss oppdraget med å utvikle dette skipet, sier Edwin van Leeuwen, adm. direktør ved Ulsteins designselskap i Nederland.

Skip som skal arbeide i amerikansk farvann må vere Jones Act-godkjente.