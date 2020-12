Mener det ikke har blitt stilt tydelige nok krav åpenhet fra Equinor

RIKSREVISOR: Per Kristian Foss. Foto: NTB

Riksrevisjonen mener Olje- og energidepartementet ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene, opplyses det i en melding.

Det mener dette er kretikkverdig, og at Statsråden burde fremsatt forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra utenlandsinvesteringene tidligere enn i 2020.

Riksrevisjonen trekker også frem at for mye oppmerksomhet på oljeproduksjon kan ha ført til at Olje- og energidepartementet har oversett andre aspekter ved lønnsomhet, som kostnader.

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierandel på 67 prosent i Equinor.

Riksrevisjonen anbefaler nå departementet å «stille tydelige forventninger om åpenhet i Equinors rapportering, slik at allmenheten og investorer kan vurdere risiko lønnsomheten av Equinors investeringer i utlandet bedre», samt å i større grad vurderer lønnsomhet, risiko og avkastning i Equinors utenlandsinvesteringer.