Plastgjenvinningsselskapet Agilyx ansetter Beatriz Malo de Molina som ny finansdirektør. Hun tiltrer stillingen fra 4. januar.

Malo de Molina tar over for Russel Main som vil fortsette som CFO for Agilyx-datter Cyclyx International.

Den nye finansdirektøren har erfaring fra bank, aksjer og konsultasjon.