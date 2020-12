Jon Christopher Knudsen, kommersiell direktør i Aker Carbon Capture, solgte i dag 57.000 aksjer i selskapet.

Snittkursen per aksje lå på 13,58 kroner og total inntjening ble like under 790.000 kroner. Aksjene ble solgt på Euronext Growth.

Etter transaksjonen eier Knudsen rett over 31.000 aksjer i selskapet.