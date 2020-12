Equinor har ansatt ny finansiell konsernsjef

Ulrica Fearn, konserndirektør for økonomi og finans i Equinor. Foto: Equinor

Equinor har utnevnt Ulrica Fearn som ny konserndirektør for økonomi og finans med virkning fra 16. juni 2021. Fearn etterfølger Svein Skeie, som blir direktør for Virksomhets- og risikostyring med virkning fra samme dato, melder Equinor i en pressemelding onsdag.

Fearn er i dag Director of Group Finance i BT Plc, der hun har bidratt til å gjennomføre kulturelle endringer og at selskapet har oppnådd gode resultater siden 2017.

I BT har Fearn utviklet og implementerer nå et forbedringsprogram for økonomifunksjonen med fokus på bunnlinje, balanse og kontantstrøm. Dette inkluderer etablering av en ny konserndekkende informasjonsmodell, rammeverk for kontroll og forbedret rapportering.

I Equinor vil hun være ansvarlig for finans og skatt, investorrelasjoner, virksomhets- og risikostyring, regnskap og finansiell etterlevelse, forretningsutvikling, oppkjøp og fusjoner, konsernstrategi og globale fellestjenester.