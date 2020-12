Oljegigant sikrer majoritetsandel i karbonfangst-selskap

Olje- og energiselskapet BP har sikret majoritetsandelen i Finite Carbon, USAs største selskap innen karbonfangst. Avtalen er en del av klimamålet til selskapet og vil samtidig sikre en ny inntektsstrøm, melder Reuters onsdag.

Finite Carbon betaler grunneiere for å forvalte skog og generer kompensasjonskreditt det kan selge til selskaper som forurenser. «Selskapet forventer å generere 1 milliard dollar for grunneierne over de neste 10 årene», uttalte Sean Carney, adm. direktør i Finite Carbon, i et intervju med Reuters tidligere i desember.

Finite har 50 pågående karbonprosjekter på tre millioner dekar i USA og har allerede sikret grunneierne 500 millioner dollar i inntekter.

BP vil ikke oppgi verdien av oppkjøpet eller størrelsen på eierandelen. Energigiganten planlegger å øke den fornybare kraftkapasiteten 20 ganger innen 2030, til 50 gigawatt. Samtidig skal oljeproduksjonen reduserer med 40 prosent i perioden.