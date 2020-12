Aker Solutions fikk karbonfangst-kontrakter

Equinor har tildelt Aker Solutions' heleide datterselskap Kværner kontrakten for bygging av landanlegget som skal motta CO2 fra Northern Lights-prosjektet, som er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring.

Kontrakten har en verdi på rundt 1,05 milliarder kroner.

Anlegget skal bygges i Øygarden og vil motta flytende CO2 for mellomlagring og videre eksport via rørledning for permanent lagring under havbunnen. Arbeidet planlegges å starte i januar 2021 og skal være fullført innen første kvartal 2024.

I tillegg skal Aker Solutions levere undervannsutstyr for å pumpe CO2 inn i reservoarer for permanent lagring. Denne kontrakten har en verdi på 250 millioner kroner.

– Strategisk viktige

– Vi ser at kundene våre, ikke minst blant olje- og gassoperatørene, i økende grad tar skritt for å bidra til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions i en melding fra selskapet.

Han ser kontraktene som strategisk viktige.

– Målet vårt er at lavkarbonløsninger og fornybar virksomhet vil stå for en tredjedel av inntektene i 2025, og to tredjedeler i 2030.

Finansiering klar

Northern Lights-prosjektet er støttet av den norske regjeringen og prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske fangstkilder. Prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

Finansieringen for prosjektet ble godkjent av Stortinget tidligere denne uken, og en plan for utbygging og drift (PUD) ventes å bli godkjent på nyåret.